«Непролазное дно»: в Великих Луках затопило Лазавицкую набережную

16:49, 28 марта 2023, ПАИ

Великолучанин пожаловался на затопление Лазавицкой набережной. В одной из групп соцсетей он написал пост, в котором заявил, что улицы города превращаются в «непролазное дно». Об этом сообщает портал Luki-News.

«Повсеместно и везде на улицах — оседающие на глазах горы снега, из-под которых разливаются лужи. Размер имеет значение — ее ведь как-то надо обойти», - написал автор публикации.

Также он отметил, что особенно сложно передвигаться по затопленным улицам беременным женщинам и пожилым людям: «Пример на сегодняшний день улица Набережная Лазавицкая, вот такая красота. Женщине 78 лет, чтобы пройти к дому, пришлось по колено в воде пробираться через данное болото, это вообще нормально?»

Великолучанин обратился к ответственным службам города с просьбой принять соответствующие меры.