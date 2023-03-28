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Происшествия

«Непролазное дно»: в Великих Луках затопило Лазавицкую набережную

Великолучанин пожаловался на затопление Лазавицкой набережной. В одной из групп соцсетей он написал пост, в котором заявил, что улицы города превращаются в «непролазное дно». Об этом сообщает портал Luki-News. 

Фото здесь и далее: портал Luki-News

«Повсеместно и везде на улицах  — оседающие на глазах горы снега, из-под которых разливаются лужи. Размер имеет значение — ее ведь как-то надо обойти», - написал автор публикации.

Также он отметил, что особенно сложно передвигаться по затопленным улицам беременным женщинам и пожилым людям: «Пример на сегодняшний день улица Набережная Лазавицкая, вот такая красота. Женщине 78 лет, чтобы пройти к дому, пришлось по колено в воде пробираться через данное болото, это вообще нормально?» 

Великолучанин обратился к ответственным службам города с просьбой принять соответствующие меры.

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