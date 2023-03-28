Нинель Салагаева приняла участие в конференции по импортозамещению в химотрасли

16:43, 28 марта 2023, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в режиме видео-конференц-связи приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции «Наращивание технологических решений в рамках реализации задач по импортозамещению в химической отрасли». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Целью мероприятия стала выработка эффективных инструментов для реализации программ импортозамещения и реализации новых проектов в области мало- и среднетоннажной химии.

Нинель Салагаева во время своего выступления поприветствовала всех участников от имени губернатора области Михаила Ведерникова и рассказала о перспективах размещения производств на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», которые в том числе смогут использовать продукцию якорного резидента — предприятия «Титан-Полимер».

«Достаточно большие площади особой экономической зоны будут обеспечены современной инфраструктурой. Для энергоемких предприятий преимуществом будет то, что в скором времени здесь появится своя подстанция. Правительство области вместе с якорным резидентом также обсуждает возможность создания вблизи технопарка, где смогут находиться предприятия малого и среднего бизнеса», — отметила Нинель Салагаева и добавила, что правительство региона создает условия для размещения производств на территории области, включая создание инфраструктуры и предоставление мер поддержки.

В стратегической сессии конференции также принял участие председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Организаторами конференции выступили правительство Омской области, группа компаний «Титан», общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Российский союз химиков. Участие в мероприятии также приняли представители правительств Омской, Новосибирской, Нижегородской областей, научного и бизнес-сообществ.