Автомобильный тайник с катетерами обнаружили псковские таможенники
Сотрудники таможенного поста «Бурачки» на границе России и Латвии в Себежском районе обнаружили тайник с медицинскими катетерами. Как сообщили ПАИ в Псковской таможне, тайник располагался в грузовом отсеке полуприцепа.
При этом водитель пустого грузовика, выезжая из России, сообщил таможенникам, что ему нечего декларировать. Но, изучив снимки, полученные после осмотра автомобиля на «рентгене», сотрудники таможни усомнились в правдивости сказанного иностранцем. Выяснилось, что водитель пытался вывезти из России 200 катетеров. Их изъяли.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов).
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