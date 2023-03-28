Автомобильный тайник с катетерами обнаружили псковские таможенники

16:44, 28 марта 2023, ПАИ

Сотрудники таможенного поста «Бурачки» на границе России и Латвии в Себежском районе обнаружили тайник с медицинскими катетерами. Как сообщили ПАИ в Псковской таможне, тайник располагался в грузовом отсеке полуприцепа.

При этом водитель пустого грузовика, выезжая из России, сообщил таможенникам, что ему нечего декларировать. Но, изучив снимки, полученные после осмотра автомобиля на «рентгене», сотрудники таможни усомнились в правдивости сказанного иностранцем. Выяснилось, что водитель пытался вывезти из России 200 катетеров. Их изъяли.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов).