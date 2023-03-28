Год тюрьмы грозит псковичке за неуплату алиментов

16:52, 28 марта 2023, ПАИ

До одного года лишения свободы грозит жительнице Пскова за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении нее было возбуждено исполнительное производство, по которому она обязана выплачивать деньги на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако мать этого делать не стала. Задолженность женщины составила около 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь псковичке грозит наказание по части 1 статьи 157 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года.