Многодетным семьям из Пскова напомнили о льготах на транспортный налог

17:56, 28 марта 2023, ПАИ

Многодетным семьям из Пскова и Псковской области, которые имеют на попечении трех и более несовершеннолетних детей, налоговые льготы, в частности по транспортному налогу, предоставляются на региональном уровне. Под эту категорию подпадают, в частности, родители, усыновители, приемные и патронатные родители. Право на льготу имеют и родители, имеющие в составе семьи ребенка-инвалида, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС по Псковской области.

На территории Псковской области предоставление льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство регулируется Положением, которое утверждено постановлением администрации Псковской области от 15.03.2022 № 79 (далее – Постановление).

В соответствии с данным документом льгота, при соблюдении ряда условий, предоставляется одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет или ребенка-инвалида.

Так, льгота предоставляется родителю, на имя которого зарегистрирован транспорт:

для многодетных родителей – в отношении одного легкового или грузового автомобиля, или автобуса с мощностью двигателя до 200 л. с.;

для родителей, имеющих в составе семьи ребенка-инвалида, – в отношении одного легкового или грузового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л. с., или автобуса с мощностью двигателя до 200 л. с.

Ещё одно условие – среднедушевой доход семьи за налоговый период, за который исчислен транспортный налог, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области на налоговый период, за который исчислен транспортный налог.

Для подтверждения права на получение налоговой льготы необходимо обратиться по месту проживания в территориальный отдел комитета по социальной защите Псковской области с заявлением по форме, установленной постановлением, лично, по почте или через МФЦ.

К заявлению прикладываются подтверждающие документы:

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство об усыновлении (удочерении) - в случае усыновления (удочерения) ребенка (детей);

копия решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей), вступившего в законную силу, - в случае усыновления (удочерения) и отсутствия свидетельства об усыновлении (удочерении);

документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи заявителя за налоговый период, за который исчислен транспортный налог.

Органами соцзащиты выдается справка на имя родителя, на которого зарегистрирован транспорт, «О праве на освобождение от уплаты транспортного налога» за соответствующий год.

Налоговым органом льгота предоставляется на основании ежегодно представляемого заявления о льготе по установленной форме и справки «О праве на освобождение от уплаты транспортного налога» за соответствующий год. Направить документы в налоговый орган можно через Личный кабинет налогоплательщика в электронном виде, через МФЦ, по почте или представить лично.

Подать заявление о льготе за истекший налоговый период 2022 года в налоговые органы желательно до 30 апреля 2023 года.