Переселенцам из Прибалтики предлагают работу в Псковской области

19:40, 28 марта 2023, ПАИ

Собкор издательского агентства «Спутник» Алексей Стефанов взял интервью у директора псковской компании Дмитрия Блицына, который помогает как может и нанимает на работу переселенцев из стран Балтии. Об этом сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

У компании небольшая сеть отелей и ресторанов в Псковской области — шесть заведений, есть также несколько проектов в разработке.

Что важно для переселенцев? Дмитрий говорит, что сотрудникам предоставляется возможность проживания.

«Люди, которые к нам переезжают, должны чувствовать, что они здесь нужны, важны и им готовы помочь все и всегда. Это очень важно», — подчёркивает Блицын.

В Псковской области присутствует кадровый голод, а, по словам Дмитрия Блицына, у компании два направления деятельности — ресторанный и гостиничный бизнес.

«Общественное питание требует в первую очередь поваров, профессионалов своего дела, начиная с кондитера и кончая универсалами, которые могут пригодиться в том или ином цеху кухни. Нужны администраторы зала — это люди, которые могут быстро и качественно обслуживать наших посетителей. Второе направление деятельности — отельный бизнес. Также требуются администраторы, горничные, водители», — уточняет владелец компании.

Он добавляет, что эта помощь и наставничество в некоторые моменты даже важнее самого трудоустройства, потому что переехавшим людям вообще сложно найти себя на новом месте, трудно на месте разобраться, как оформлять все необходимые документы.

Отметим также, что Михаил Ведерников рассказывал о программе переселения соотечественников ранее.