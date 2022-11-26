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Общество

Михаил Ведерников рассказал о программе переселения соотечественников

На вопрос о том, готова ли Псковская область принять соотечественников из Латвии, ответил глава региона Михаил Ведерников на псковском медиафоруме, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам журналиста издания «Sputnik Латвия» Алексея Стефанова, он встречался с четырьмя семьями, которые переехали в Псковскую область из Латвии. «Один мужчина переехал пять лет назад и помогает другим перебираться, а другие три семьи приехали пару дней назад. При этом ни для кого не секрет, что в один момент может начаться эвакуация, хоть это и страшное слово, люди будут вынуждены бежать», — сказал журналист, имея в виду отъезд в Псковскую область.

Михаил Ведерников пояснил, что по поручению президента РФ Владимира Путина разработали концепцию, одним из элементов которой является переселение соотечественников. «И я рассчитываю, что до конца года мы её уже оформим и будем добиваться, чтобы эта программа реализовалась и поддерживалась на уровне федерального бюджета», — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что это может улучшить демографическую обстановку в Псковской области. «Мы будем счастливы, если значительное количество наших соотечественников переедет сюда, и, конечно, будем и наши региональные возможности использовать, и с федеральным центром работать для того, чтобы предоставить им все условия для комфортной жизни и воспитания детей», — подытожил псковский губернатор.

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