До +1 градуса прогнозируют синоптики в Пскове 29 марта

09:34, 29 марта 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 29 марта. Днём прогнозируется снег, местами сильный, в северо-западных районах преимущественно без осадков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ночью местами также будет идти небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днём составит от -2 до +1 градуса, ночью - от -4 до -9.

В Пскове преимущественно без осадков. Температура воздуха днем - от 0 до +1, ночью - от -6 до -8 градусов.

В Великих Луках днем будет идти сильный снег, ночью небольшой снег. Температура воздуха днем - от 0 до -2, ночью - от -4 до -6 градусов.