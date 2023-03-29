До +1 градуса прогнозируют синоптики в Пскове 29 марта
Облачная погода ожидается в Псковской области 29 марта. Днём прогнозируется снег, местами сильный, в северо-западных районах преимущественно без осадков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Ночью местами также будет идти небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днём составит от -2 до +1 градуса, ночью - от -4 до -9.
В Пскове преимущественно без осадков. Температура воздуха днем - от 0 до +1, ночью - от -6 до -8 градусов.
В Великих Луках днем будет идти сильный снег, ночью небольшой снег. Температура воздуха днем - от 0 до -2, ночью - от -4 до -6 градусов.
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