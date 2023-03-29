Три пожара произошло в Псковской области из-за нарушений при топке печи

10:52, 29 марта 2023, ПАИ

Пожар произошёл в деревне Глушь Гдовского района 28 марта в 18:27. Как сообщили ПАИ в региональном управлении МЧС, причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. В результате сгорела хозяйственная постройка.

Пожарным удалось спасти баню и строящийся дом.

По аналогичной причине произошло возгорание в частном доме на улице Кирова в поселке Идрица Себежского района. Вызов поступил в 16:30. Сгорела кровля и выгорело чердачное помещение.

По такой же причине загорелся жилой дом на две семьи на улице Манежной в Великих Луках. Вызов поступил в 17:51. Огонь повредил стену в помещении и постельные принадлежности.

Ещё один пожар из-за неосторожного обращения с огнём произошёл на улице Малышева в Великих Луках в 14:38. В неэксплуатируемом строении сгорел мусор.