Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области

11:00, 29 марта 2023, ПАИ

Несколько жителей Пскова и Новосокольнического района стали очередными жертвами дистанционных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в марте текущего года некоторым псковичам и жительнице Новосокольнического района позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами предотвращения несанкционированного списания денежных средств с банковской карты, а также возможности получения прибыли от инвестиций ввели этих граждан в заблуждение и завладели их деньгами. В общей сложности жители региона лишились более миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.