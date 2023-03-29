43 деревни в Невельском районе остаются без света из-за непогоды

11:07, 29 марта 2023, ПАИ

43 деревни в Невельском районе остаются без света из-за непогоды, сообщил ПАИ глава муниципалитета Олег Майоров.

«Сложившиеся погодные условия привели к ухудшению ситуации и в электроснабжении. В настоящее время 584 жителя в 43 населенных пунктах остаются без электричества», - рассказал глава района в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждено шесть межпоселковых линий электропередачи. На восстановительные работы дополнительно привлечены бригады из других районов. Сейчас работают девять бригад и девять единиц спецтехники.