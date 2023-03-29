43 деревни в Невельском районе остаются без света из-за непогоды
43 деревни в Невельском районе остаются без света из-за непогоды, сообщил ПАИ глава муниципалитета Олег Майоров.
«Сложившиеся погодные условия привели к ухудшению ситуации и в электроснабжении. В настоящее время 584 жителя в 43 населенных пунктах остаются без электричества», - рассказал глава района в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждено шесть межпоселковых линий электропередачи. На восстановительные работы дополнительно привлечены бригады из других районов. Сейчас работают девять бригад и девять единиц спецтехники.
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