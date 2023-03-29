Псковский театр кукол опубликовал афишу на апрель

12:01, 29 марта 2023, ПАИ

Апрельский репертуар сформировал Псковский театр кукол, а также открыл продажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Милые, добрые герои новых и старых сказок ждут юных театралов! Чудо ожившей на сцене куклы и волшебство театра надолго останутся в памяти детей. А взрослым подарят кусочек детства», - отмечается в сообщении.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе театра.

Режим работы кассы: вторник – пятница - 9:30-15:00; суббота – воскресенье - 11:00-15:00; в дни вечерних спектаклей - с 14:00 до 19:00; понедельник - выходной.

Сотрудники театра напоминают, что билет приобретается на каждого входящего в зал, а первый и второй ряд только для детей. Также сейчас в кукольном театре действуют акции «4+1», «Билет в подарок» и Пушкинская карта.