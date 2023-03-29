Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский театр кукол опубликовал афишу на апрель

Апрельский репертуар сформировал Псковский театр кукол, а также открыл продажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Милые, добрые герои новых и старых сказок ждут юных театралов! Чудо ожившей на сцене куклы и волшебство театра надолго останутся в памяти детей. А взрослым подарят кусочек детства», - отмечается в сообщении.  

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе театра.  

Фото: Театрально-концертная дирекция

Режим работы кассы: вторник – пятница - 9:30-15:00; суббота – воскресенье - 11:00-15:00; в дни вечерних спектаклей - с 14:00 до 19:00; понедельник - выходной.  

Сотрудники театра напоминают, что билет приобретается на каждого входящего в зал, а первый и второй ряд только для детей. Также сейчас в кукольном театре действуют акции «4+1», «Билет в подарок» и Пушкинская карта. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 марта 2023

Псковский театр кукол опубликовал афишу на апрель

28 марта 2023

«Движение первых» представило свой логотип
28 марта 2023

Снятый в Пскове фильм для глухих покажут в Петербурге
28 марта 2023

В Новоржеве выступили творческие коллективы колледжа искусств
28 марта 2023

Печорская гимназия выиграла 500 000 рублей в конкурсе «Музыкальная Псковщина»
27 марта 2023

Анастасия Повторейко спасла жизнь мужчине в автобусе

27 марта 2023

Реставраторы восстановят вход с папертью Лазаревского храма

27 марта 2023

Проблемы школьного исторического образования обсудили в «Точке кипения»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...