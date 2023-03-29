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Спорт

Когда и как пройдет марафон «Мехуборка - 2023», обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная Псковскому марафону «Мехуборка - 2023», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 марта.

Когда и где пройдет марафон? Сколько человек примет в нем участие? Какие награды ждут спортсменов?

На эти и другие вопросы ответят организатор, спортивный директор марафона Александр Кузьмин, титульный партнер мероприятия, директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев и исполнительный директор марафона Артур Екабсон.

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