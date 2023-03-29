Пскович стал участником «сценки из 90-х» в Петербурге

14:12, 29 марта 2023, ПАИ

Стрельбу из травматического пистолета Макарова открыли у концертной площадки «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Стрелявший скрылся на автомобиле Mercedes-Benz, в котором также находились трое его товарищей, один из них оказался псковичом. Об этом сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

О разборках с оружием в полицию сообщили в ночь на 27 марта. По словам очевидца, мужчину ранили в грудь из пистолета, после чего стрелявший скрылся на Mercedes-Benz. Был введен план «Перехват».

Позже на Зольной улице остановили машину, в которой находились подозреваемый и еще трое товарищей, зарегистрированных в Псковской области, Хабаровском крае и Белоруссии. В больницу был доставлен один из охранников расположенного рядом с «Гигант Холлом» супермаркета. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой.

По предварительным данным, у компании из Mercedes-Benz произошел конфликт с охраной магазина. В итоге петербургский предприниматель достал пистолет и выстрелил в грудь оппоненту. При этом в девяностые и нулевые 38-летний мужчина уже был судим за кражу, хулиганство, а также причинение вреда средней степени тяжести здоровью.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.