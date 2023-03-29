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Общество

Александр Котов побывал на строительных площадках в Плюсском районе

На любом объекте, где работы ведутся за счёт бюджетных средств, сроки следует соблюдать неукоснительно – в условиях, когда несвоевременная сдача грозит прекращением финансирования и исключением региона, муниципалитета, учреждения из числа участников программ, подрядчик должен чувствовать свою долю ответственности, заявил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом сообщается в группе Псковского областного Собрания депутатов в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковское областное Собрание депутатов» в соцсети «ВКонтакте»

Накануне спикер в ходе рабочей поездки в Плюсский район побывал на двух строительных площадках, где осуществляется реализация проектов в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». И при строительстве Центра культурного развития в Лядах, и при ремонте библиотеки и школы искусств сроки в Плюссе уже нарушены. За их соблюдением следит Минсельхоз, куратор программы.

«И на одном, и на другом объекте есть серьёзные опасения по срокам выполнения работ. ЦКР должен быть сдан к концу года, библиотека – к 1 августа. Есть, конечно, и объективные причины, но главное, на мой взгляд, безответственное отношение подрядчика. Пока возможные штрафные санкции наших партнёров не очень сильно озадачивают», - отметил Александр Котов. При этом в случае с реализацией программы Минсельхоза соблюдение контрольных точек особенно важно.

Александр Котов обратил внимание, что подобная ситуация возникает на большинстве объектов, которые строятся в регионе, что заставляет задуматься о возможных коррективах действующих нормативных документов и об ужесточении наказаний.

«Каждый подрядчик должен знать, что соблюдение сроков на объекте должно соблюдаться неукоснительно – конечно, при решении всех прочих вопросов, которые возникают на стройке. Практика показывает, что только серьёзные санкции способны заставить работать своевременно, оперативно решать возникающие проблемы и сдавать объекты в срок», – заметил председатель Собрания. 

В наиболее невыгодных условиях, по словам спикера регионального парламента, всегда находится заказчик, которому приходится искать оптимальное решение – продолжать взаимоотношения с организацией, нарушающей график работ, или расторгать контракт и объявлять новые торги. С такими примерами не раз приходилось сталкиваться в 2022 году при проведении капитального ремонта школ. 

«Расторжение – это всегда ещё большее удлинение сроков, которое отражается на показателях нацпроектов, а в худшем случае может привести к прекращению федерального финансирования. Чем, собственно, подрядчики и пользуются. Мне неизвестны примеры, когда бы подрядчик был серьёзно наказан за нарушение сроков. Проблема требует самого пристального внимания», - добавил Александр Котов. 

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