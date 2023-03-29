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Общество

Туристский слет учащихся Союзного государства пройдет в Псковской области

Туристский слет учащихся Союзного государства пройдет в Псковской области в июле. Заседание по подготовке данного мероприятия провела сегодня первый заместитель губернатора Вера Емельянова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Планируется, что в Псковскую область из разных регионов России и Республики Беларусь приедут около 350 детей в возрасте от 12 до 17 лет вместе с сопровождающими. Они будут соревноваться в туристских навыках, ориентировании на местности, в контрольно-туристском маршруте, а также покажут свои таланты в конкурсной программе.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники мероприятия — руководители исполнительных органов области, подведомственных организаций, региональных управлений федеральных ведомств, а также Федерального ресурсного центра развития дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей — обсудили широкий круг вопросов. Они касались программы проведения слета, организации патриотических мероприятий, подготовки мест проживания участников и площадок для соревновательных дисциплин. Особое внимание участники рабочей группы уделили организации безопасного пребывания детей.

Все основные вопросы по подготовке и проведению мероприятия будут вынесены на обсуждение оргкомитета, заседание которого запланировано на апрель.

Отметим, что туристский слет учащихся Союзного государства проводится с 2007 года. Мероприятие направлено на укрепление связи братских народов Российской Федерации и Республики Беларусь, воспитание высоких нравственных качеств у детей и молодежи. Самый первый слет принимала у себя Псковская область.

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