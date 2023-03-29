Бесконтрольный приём БАДов доводит псковичей до токсического гепатита - врач

15:30, 29 марта 2023, ПАИ

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Бесконтрольный приём БАДов и витаминов доводит псковичей до токсического гепатита. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии Псковской областной клинической больницы Юлия Фёдорова.

По словам врача, осложнения нередко протекают бессимптомно или со смазанными симптомами. «В связи с этим трудно говорить о точной статистике в случаях с БАДами и витаминами. Кроме того, не всегда удается проследить и доказать причинно-следственную связь между этими препаратами и возникшими осложнениями. Или ещё случается, что таких пациентов лечат где-нибудь в поликлинике просто «от плохого самочувствия». Зачастую всё обходится амбулаторным лечением, диетой, назначением сорбентов, но в год стабильно человек пять с очень серьёзными последствиями через отделение проходят», - уточнила гастроэнтеролог.

Юлия Фёдорова отметила, что нередко с осложнениями к врачам обращаются мужчины, которые с помощью всевозможных добавок к пище пытаются добиться идеальной фигуры или нарастить мышечную массу. Женщины, которые хотят добиться красивой кожи, крепких ногтей, ухоженных волос, а получают проблемы, тоже не редкость.

«Недавно был случай: мальчик пил-пил белковые аминокислоты, стал себя плохо чувствовать, пошёл к терапевту, а там такие показатели - мама не горюй! Всё дело в том, что БАДы не лекарственные средства, они не лицензированы, у них нет определённого состава, его никак не проверяют. А за счёт входящих в состав веществ, чаще всего примесей, и случается интоксикация. Более того, ни один врач никогда не должен назначать пациенту БАДы. Это не лекарство, - подчеркнула Юлия Фёдорова. - То есть даже если принимать добавку по приложенной к ней инструкции, всё равно можно заработать неприятности для организима. А если ещё есть какая-то хроническая патология, про которую человек даже не думает, принимая «витаминки»...»

Кроме того, нередким побочным эффектом в результате приёма биологически активных добавок может стать аллергия. «В этих капсулах максимальная доза витаминов, активных веществ вроде биотина, их передозировка и приводит к аллергическим реакциям. Нельзя самостоятельно назначать себе даже витамины. Их принимают только в случае дефицита, а дефицит ещё надо выявить, понять, из-за чего он возник. Я своим пациентами говорю, что лучшие витамины - здоровая еда и чистая вода. А всё остальное может привести к осложнениям», - заключила гастроэнтеролог.