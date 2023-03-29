Псковская прокуратура пресекла продажу санкционных продуктов
Реализацию санкционной продукции пресекла транспортная прокуратура Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Псковская транспортная прокуратура провела проверку совместно с Псковской таможней и Северо-Западным межрегиональным управлением Роспотребнадзора, в ходе которой установлено, что индивидуальный предприниматель продавал сыр и мясную продукция из стран Евросоюза без соответствующих документов.
Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).
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