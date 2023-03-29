Псковская прокуратура пресекла продажу санкционных продуктов

15:58, 29 марта 2023, ПАИ

Реализацию санкционной продукции пресекла транспортная прокуратура Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Псковская транспортная прокуратура провела проверку совместно с Псковской таможней и Северо-Западным межрегиональным управлением Роспотребнадзора, в ходе которой установлено, что индивидуальный предприниматель продавал сыр и мясную продукция из стран Евросоюза без соответствующих документов.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).