Псковские хирурги вернули пациенту слух

16:56, 29 марта 2023, ПАИ

Псковские хирурги вернули пациенту слух. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Мужчина 45 лет обратился к врачам с жалобами на ухудшение слуха. Специалисты поставили ему диагноз - отосклероз - процесс, который ограничивает подвижность стремени (самая маленькая косточка человеческого организма), из-за чего возникает тугоухость.

Пациенту предложили заменить косточку слухового стремени протезом (стапедопластика). Операцию провели микрохирургическим способом, через наружный слуховой проход. Использован один из лучших титановых протезов, изготовленный в России.



«Выполненный минимальный разрез не потребовал наложение каких-либо швов. В послеоперационном периоде по результатам замера остроты слуха выявлено значительное улучшение слуха у пациента. В течение полугода пациент будет регулярно наблюдаться у врача-оториноларинголога, который будет отслеживать дальнейшее восстановление и улучшение слуха после проведенной стапедопластики», - уточнили в медучреждении.