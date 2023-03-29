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Общество

Псковские хирурги вернули пациенту слух

Псковские хирурги вернули пациенту слух. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Мужчина 45 лет обратился к врачам с жалобами на ухудшение слуха. Специалисты поставили ему диагноз - отосклероз - процесс, который ограничивает подвижность стремени (самая маленькая косточка человеческого организма), из-за чего возникает тугоухость.

Пациенту предложили заменить косточку слухового стремени протезом (стапедопластика). Операцию провели микрохирургическим способом, через наружный слуховой проход. Использован один из лучших титановых протезов, изготовленный в России.

«Выполненный минимальный разрез не потребовал наложение каких-либо швов. В послеоперационном периоде по результатам замера остроты слуха выявлено значительное улучшение слуха у пациента. В течение полугода пациент будет регулярно наблюдаться у врача-оториноларинголога, который будет отслеживать дальнейшее восстановление и улучшение слуха после проведенной стапедопластики», - уточнили в медучреждении.

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