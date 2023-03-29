В Пушкиногорском районе женщина получила срок за махинации с маткапиталом

17:32, 29 марта 2023, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Пушкиногорского района, обвиняемой в мошенничестве при получении материнского капитала. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В 2017 году мать четырех несовершеннолетних детей заключила фиктивный договор с агентством недвижимости «с целью придания реальности сделке по выдаче займа» на сумму, полагающуюся ей в качестве материнского капитала, в размере более 350 000 рублей.

Агентство недвижимости перечислило многодетной матери поступившую из Пенсионного фонда сумму, которую та потратила по своему усмотрению без намерения улучшить жилищные условия.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, с осуждённой в пользу Пенсионного фонда взысканы денежные средства в размере более 350 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.