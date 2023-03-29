Помощь в возобновлении энергоснабжения прибудет из соседних регионов

21:19, 29 марта 2023, ПАИ

Помощь в возобновлении энергоснабжения прибудет из соседних регионов, сообщил в своём Telegram-канале глава региона.

На сегодняшний вечер почти 5 000 человек остаются без электричества, для восстановления электроэнергии привлечено 89 единиц техники и 316 человек.

«Дополнительно принято решение обратиться за помощью к соседям. На подмогу выдвинулись бригады из Вологды, Карелии и Новгорода. В течение завтрашнего дня электроснабжение потребителей будет восстановлено», — уточнил Михаил Ведерников.