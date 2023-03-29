Сергей Собянин: Речи о второй волне мобилизации не идёт

22:40, 29 марта 2023, ПАИ

Речи о второй волне мобилизации не идёт, проводится плановая работа военкоматов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин возглавляет в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению, ей поручено налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования.

«Мне бы кто-нибудь рассказал, куда, где, к кому ломятся с повестками о мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идёт плановая работа военкоматов, понятно, она всегда была. Речь идёт о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю, есть осенний, весенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО, с военной службой. Есть работа военкоматов по уточнению учётных данных — тоже плановая работа. Ничего другого не ведётся», — сказал мэр.

