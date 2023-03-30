Пропавшего 41-летнего мужчину ищут в Пскове
Пропавшего 41-летнего мужчину ищут в Пскове, сообщает группа поискового движения «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области».
Мужчину зовут Артур Рафаилович Хуснутдинов.
С 22 марта 2023 года его местоположение неизвестно. Приметы: рост 184, нормальное телосложение, волосы чёрные, глаза зелёные.
Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, коричневые спортивные штаны и коричневые ботинки, на голове чёрная вязаная шапка.
Всех, кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Инфорг: Мария Мусяка, 8-925-198-17-19.
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