Пропавшего 41-летнего мужчину ищут в Пскове

23:52, 29 марта 2023, ПАИ

Пропавшего 41-летнего мужчину ищут в Пскове, сообщает группа поискового движения «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области».

Мужчину зовут Артур Рафаилович Хуснутдинов.

С 22 марта 2023 года его местоположение неизвестно. Приметы: рост 184, нормальное телосложение, волосы чёрные, глаза зелёные.

Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, коричневые спортивные штаны и коричневые ботинки, на голове чёрная вязаная шапка.

Всех, кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Инфорг: Мария Мусяка, 8-925-198-17-19.