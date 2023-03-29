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Общество

Шесть военнослужащих из Псковской области погибли в зоне СВО

  • Военнослужащие, погибшие в зоне СВО
    Фото: Михаил Ведерников
  • Военнослужащие, погибшие в зоне СВО
    Фото: Михаил Ведерников
  • Военнослужащие, погибшие в зоне СВО
    Фото: Михаил Ведерников
  • Военнослужащие, погибшие в зоне СВО
    Фото: Михаил Ведерников
  • Военнослужащие, погибшие в зоне СВО
    Фото: Михаил Ведерников
  • Военнослужащие, погибшие в зоне СВО
    Фото: Михаил Ведерников

Шесть военных из Псковской области погибли во время участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Среди погибших гвардии сержант Роман Пономарев, гвардии сержант Антон Таиров, сержант Андрей Алексеев, ефрейтор, Игорь Яньшин, гвардии рядовой Иван Поляков, рядовой Станислав Федотов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона.

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