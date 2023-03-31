Апрель: разбегаемся и тормозим

08:58, 31 марта 2023, ПАИ

Прогноз на второй весенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Апрель предстоит непростой и динамичный, особенно его последняя неделя. Нас ждут начало ретроградности Меркурия, солнечное затмение и начало коридора затмений.

А самое благоприятное время для важных дел и стартов - начало месяца, до полнолуния 6 апреля. Солнце в Овне дает много жизненной энергии, а двигатель всех процессов Марс получает поддержку от Сатурна - самое время засучить рукава и работать по полной, тогда положительный и протяженный во времени результат гарантирован. Другие важные аспекты также говорят о том, что начатое в этот период имеет все шансы просуществовать как долгосрочный проект, с большим потенциалом к развитию, серьезно меняющий вашу жизнь в лучшую сторону.

В конце марта Марс из Близнецов перешел в знак Рака. Огненная планета предлагает нам сосредоточиться на темах защиты и самозащиты, удержания завоеванных позиций, поиске безопасного места под Солнцем. Причем темы эти развиваются как в переносном символическом смысле, так и самом прямом. Если вы подумывали, чтобы заняться строительным, сельскохозяйственным, гостиничным или охранным бизнесом, разработкой систем безопасности, сейчас самое время.

Первая неделя апреля хороша также для людей, которые хотят поменять устоявшийся формат отношений в личной жизни, внести в них свежую струю. Очень велика вероятность неожиданных романтических знакомств, любовь с первого взгляда. Если в ваших отношениях давно есть серьезные проблемы, то соединение Венеры с Ураном может сработать в минус - как неожиданный для одной из сторон разрыв. Также сюрпризы возможны и в финансовой сфере - как неожиданные выигрыши и прибыли, так и серьезные финансовые потери. Так что не рискуйте, если не уверены. А людей творческих могут посетить оригинальные идеи.

Вторая неделя апреля уже не столь динамичная и перспективная, период больше подходит для доведения до ума начатого ранее.

11 апреля Венера переходит в знак Близнецов, что существенно облегчает любые контакты и коммуникации, легче устанавливаются новые связи. Плюс соединение Солнца с Юпитером дает ощущение позитива, волны удачи, кажется, что все по плечу и любые цели достижимы. На таких энергиях легче добиваться желаемого.

Если планируете в этом месяце крупные покупки и серьезные финансовые операции, лучше успеть до 18 апреля.

20 апреля нас ждет новолуние в Овне и солнечное затмение, которое откроет затменный коридор. Про этот коридор затмений я подробнее напишу попозже, а пока хочу напомнить, что вблизи даты солнечного затмения не стоит начинать никаких важных дел и внимательно наблюдать за всем происходящим - вселенная будет активно намекать, где вы молодец, а где косячите.

Само новолуние довольно напряженное, говорит о том, что после него у многих в жизни могут пойти жесткие трансформации. Больше всего под этот каток рискуют попасть Овны, Весы, Львы и Водолеи. У кого-то кризис затронет лишь психологический уровень, а у кого-то может ударить и по событийности. Следует учитывать, что трансформации наиболее жесткие там, где мы не хотим замечать очевидного, отказываться от ненужного и усваивать уроки.

Вообще новолуние дважды в одном и том же знаке (первое было в марте), в данном случае в Овне, достаточно редкое явление. Оно говорит о том, что ваши проекты и начинания, которые по каким-то причинам не удались в предыдущем лунном месяце, получают второй шанс.

С 21 апреля Меркурий разворачивается в ретроградное движение. Опасаться этого влияния точно не стоит, просто есть смысл учитывать особенности периода, чтобы получить от него максимум пользы и не потерять продуктивность. Напоминаю, что все рекомендации стоит учитывать уже за три-четыре дня до означенного периода.

Итак, на ретро-Меркурии нежелательно начинать важные проекты, особенно в сфере информации, рекламы, логистики, связи, не устраиваться на новую работу или хотя бы подождать с заключением трудового договора до окончания периода - высока вероятность, что могут измениться условия. Лучше по нескольку раз перечитывать документы, если вы ставите под ними свою подпись, тщательно перепроверять всю входящую информацию, отложить покупку новых гаджетов.

Зато можно возвращаться к делам, которые раньше все никак не удавалось довести до ума, и наконец закончить. Можно вернуться к изучению иностранного языка или возобновить обучение на курсах. Если вы занимаетесь торговлей, самое время сбыть залежалый товар. Можно возобновить старый деловой контакт, попробовать внести изменения в договор, если раньше не удавалось. Можно снова попробовать сдать экзамены.