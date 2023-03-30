В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО

09:35, 30 марта 2023, ПАИ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить комплекс мер поддержки для вдов участников спецоперации - ввести отдельную квоту для обучения на бюджете в вузах, а также возможность заключать соцконтракт вне зависимости от уровня дохода.

Как заметила Яна Лантратова, вдовы военнослужащих - участников специальной военной операции требуют особого внимания со стороны государства, «так как условия их жизни полностью изменились», они оказались в сложной жизненной ситуации, пишет РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

По словам первого замглавы комитета Госдумы по просвещению, часть этих женщин испытывает трудности с трудоустройством, что влечёт снижение дохода семьи и качества жизни в целом. В связи с этим Яна Лантратова предлагает рассмотреть три инициативы, направленные на социальную адаптацию вдов и их детей, повышение качества жизни в целом.

Одна из них - отдельная квота на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета, а также возможность получения среднего профессионального образования на приоритетной основе.

Кроме того, политик предлагает кабмину предоставлять вдовам участников спецоперации возможность заключать социальный контракт «вне зависимости от уровня их доходов». Последняя инициатива касается обеспечения доступа для женщин к услугам бизнес-инкубаторов на льготных условиях - организациям, занимающимся поддержкой проектов молодых предпринимателей.