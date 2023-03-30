Почти 3 тысячи массовых мероприятий прошло в Псковской области за год

12:37, 30 марта 2023, ПАИ

2894 мероприятия с массовым участием граждан, в том числе 1157 - культурно-массовых и регигиозных, а также 556 публичных провели на территории Псковской области за 2022 год. Об этом сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников на сессии областного Собрания, передает корреспондент ПАИ.

В мероприятиях приняли участие 901 320 человек.

Алексей Овсянников отметил, что протестная активность населения Псковской области снизилась на 79,9 % по сравнению с 2021 годом (в прошлом году было проведели 69 протестных мероприятий, в этом - 14).

За нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий в этом году сотрудники ведомства задержали 13 человек, в прошлом году - 103. В отношении 8 человек составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.2 КоАП РФ - 3, по статье 20.3.3 КоАП РФ - 5. В 2021 году было составлено 102 аналогичных протокола.