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Общество

Почти 3 тысячи массовых мероприятий прошло в Псковской области за год

2894 мероприятия с массовым участием граждан, в том числе 1157 - культурно-массовых и регигиозных, а также 556 публичных провели на территории Псковской области за 2022 год. Об этом сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников на сессии областного Собрания, передает корреспондент ПАИ.

В мероприятиях приняли участие 901 320 человек.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Алексей Овсянников отметил, что протестная активность населения Псковской области снизилась на 79,9 % по сравнению с 2021 годом (в прошлом году было проведели 69 протестных мероприятий, в этом - 14).

За нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий в этом году сотрудники ведомства задержали 13 человек, в прошлом году - 103. В отношении 8 человек составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.2 КоАП РФ - 3, по статье 20.3.3 КоАП РФ - 5. В 2021 году было составлено 102 аналогичных протокола.

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