Уличное освещение появится в нескольких деревнях Дновского района

13:35, 30 марта 2023, ПАИ

Уличное освещение появится в нескольких деревнях Дновского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин.

Он отметил, что обсудил вопросы контрактации объектов, планируемых к реализации в рамках проектов комплексного развития территорий, с департаментом развития сельских территорий Минсельхоза России.

В этом году в Дновском районе должны быть выполнены работы по строительству электрических сетей уличного освещения в деревнях Нинково, Валуй, Бессолово, Гривки, Большое Тресно, Сухарево, Костыжицы, Кипрово, Горушка. А также должны быть проведены работы по установке электрооборудования уличного освещения в деревнях Скугры, Лукомо, Большое Юрково, Щильско, Замошки.

Кроме того, в рамках реализации федеральной программы запланировано строительство новой спортивной площадки около школы № 1. По всем объектам уже проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика. В ближайшее время начнутся непосредственно работы.