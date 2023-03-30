Первое место по раскрываемости преступлений в СЗФО заняла Псковская область

13:02, 30 марта 2023, ПАИ

Псковская область занимает 10-е место по России и первое по СЗФО по уровню раскрываемости преступлений. Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

Общая раскрываемость незначительно снизилась и составила 60,1% (-4.9%, 2021 г. -65,0%; Россия: 53,4%; СЗФО: 48,5%; 29 место по России, 3 место по СЗФО).

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 2,8% (63,5%-60,7%), но при этом она выше показателей по России (47,7%) и по СЗФО (45,5%).