Более трёх тысяч преступников поймали псковские полицейские в 2022 году

13:30, 30 марта 2023, ПАИ

3 746 преступников поймали псковские полицейские в 2022 году. Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

Для сравнения, в прошлом году было выявлено 3 911 лиц, совершивших преступления. Отмечается, что наиболее активно в преступную деятельность вовлечены граждане, не имеющие постоянного источника дохода и ранее совершавшие преступления. Их доля среди выявленных лиц 65,3% и 61,3% соответственно, говорится в отчете.

Удельный вес женщин-преступниц составил 17,7%. Практически каждое третье лицо совершило преступление в состоянии алкогольного опьянения (1 198). 12,3% (461) установленных лиц совершили преступления в составе группы.

В числе преступлений против личности больше преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (+40%, 10-14), и изнасилований (+75%, 8-14). При этом на 25% сократилось количество совершенных убийств (32-24). Еще на 13,5% сократилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (89-77).

В структуре имущественных преступлений зафиксировано увеличение количества краж чужого имущества на 8,8% (2 765 - 3 007), в том числе на 21% неквалифицированных краж (1 185 - 1 434). При этом количество тяжких краж сократилось на 4,9% (900-856), из квартир – на 6,9% (246-229).