Счётная палата Псковской области представила годовой отчёт о работе

13:35, 30 марта 2023, ПАИ

Счётная палата Псковской области отчиталась перед депутатами о деятельности за 2022 год. В соответствии с требованием регионального законодательства информация об основных показателях была направлена в Собрание до 1 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Внешний государственный финансовый контроль Счётная палата осуществляет в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В прошедшем году их было проведено 63 и 72 соответственно. Проверки проводились в органах государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, в государственных и муниципальных учреждениях, в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Псковской области.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес главных распорядителей бюджетных средств и руководителей объектов контроля было внесено 77 представлений и 1 предписание. Устранено нарушений на сумму 355,8 млн рублей, в том числе обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней в сумме 8,23 млн рублей.

Сотрудники Счётной палаты инициировали возбуждение 11 дел об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения в суде 8 должностных лиц получили административное наказание. Ещё 6 административных дел по обращениям Счетной палаты возбуждено уполномоченными органами, наказано 5 должностных лиц.

По результатам выполнения представлений Счётной палаты привлечено к дисциплинарной ответственности 61 должностное лицо.