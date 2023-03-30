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Общество

Вопрос об охраняемых природных территориях рассмотрели депутаты областного Собрания

Псковские депутаты поддержали рассматриваемую в Госдуме законодательную инициативу, дающую регионам право самостоятельно изменять границы созданных ими особо охраняемых природных территорий. Соответствующее постановление депутатский корпус принял на мартовской сессии Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе парламента.

Правила создания и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения регламентируются федеральным законодательством. С течением времени некоторые охраняемые объекты утрачивают природоохранное значение. Такие примеры есть во многих субъектах РФ, в том числе и в Псковской области.

Отсутствие на федеральном уровне законодательно установленного механизма упразднения фактически утративших свой статус особо охраняемых природных территорий не позволяет регионам актуализировать систему особо охраняемых природных территорий исходя из реального состояния объектов природы.

Поддержанный депутатами законопроект предлагает наделить субъекты РФ полномочием по установлению порядка упразднения особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также изменению их границ.

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