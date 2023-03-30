Преподаватель ПсковГУ стала экспертом конкурса «Моя страна – моя Россия»

13:51, 30 марта 2023, ПАИ

Экспертом XX Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия» стала доцент кафедры математики и теории игр Института физико-математических наук и IT ПсковГУ Татьяна Гаваза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По итогам заявочной кампании на участие в качестве экспертов было зарегистрировано более 3 тысяч человек из всех регионов страны. Все они приняли участие в квалификационном тестировании, по результатам которого были определены победители, которые совсем скоро приступят к экспертизе проектов нового сезона.

Добавим, «Моя страна – моя Россия» – всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем. Авторы наиболее актуальных инициатив получают поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских компаниях. Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».