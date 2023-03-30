В Псковской области снизилось число совершенных иностранцами преступлений

15:03, 30 марта 2023, ПАИ

В Псковской области на 34,8% сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. В 2021 году произошло 267 преступлений, в 2022-м - 174. Об этом в ежегодном отчёте перед Собранием депутатов сообщил начальник УМВД полиции Алексей Овсянников.

Сотрудники ведомства установили 166 подозреваемых, что на 2,5% больше, чем в 2021-м.

Число зарегистрированных преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 33,3% (с 27 случаев в 2021 году до 36 в 2022-м).

На территории региона сотрудники УМВД провели 2 848 (в 2021 году - 3 406) мероприятий в сфере контрольно-надзорной деятельности, по результатам которых выявили 1878 административных правонарушений (минус 2,1%), из которых 152 относятся к несоблюдению правил въезда либо режима пребывания на территории страны (статьи 18.8 и 18.9 КоАП РФ). В сфере внешней трудовой миграции УМВД выявило 453 административных правонарушения (статьи 18.10 и 18.15 КоАП РФ).

Процент взыскания штрафов по административным правонарушениям в целом составил 87%. «Особое внимание уделялось работе по реализации мер законодательного регулирования, связанных с безальтернативным перемещением иностранных граждан за пределы Российской Федерации и ограничением их в праве повторных посещений страны», - отметил начальник УМВД.

Всего полицейские направили 250 представлений о неразрешении иностранцам въезда в Российскую Федерацию (в 2021 году - 203). Суды области в отношении 52 лиц вынесли постановления о наложении штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации (в 2021 году - 32). Принято 54 решения о депортации иностранных граждан (2021 год - 80), фактически депортировано 54 (минус 18,2%; 2021 год - 66).