Проезд от улицы Южной до Подборовской в Пскове закроют для транспорта

16:59, 30 марта 2023, ПАИ

Участок проезда от улицы Южной до улицы Подборовской, а также участок улицы Подборовской от дома № 7 до дома № 3 временно закроют для движения транспорта, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Это связано с прокладкой инженерных сетей. Ограничение будет действовать с 31 марта по 7 апреля с 8:00 до 17:00. Вечером и ночью дорога будет открыта.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении необходимо обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков.