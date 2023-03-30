Жители Бежаницкого района устроили «снежный» флешмоб

17:18, 30 марта 2023, ПАИ

Жители Бежаницкого района устроили флешмоб и опубликовали фотографии, на которых измеряют сугробы линейкой. Об этом сообщает газета «Сельская новь».



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»











Так, в деревне Дворцы зафиксировали сугроб высотой 54 сантиметра.

Также снимками заснеженного двора поделились жители Дедовичей, пишет газета «Коммуна».

Ранее сообщалось, что сугробы до полуметра образовались в Псковской области.

Выпадение снега и похолодание в конце марта синоптики связывают с атмосферным фронтом очередного атлантического циклона, который пришёл на Северо-Запад России. Такая погода, по их мнению, продержится до конца марта, а затем будет потепление.

Напомним, из-за погодных условий в Бежаницком районе продлили школьные каникулы.