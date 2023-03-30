Жители Бежаницкого района устроили «снежный» флешмоб
Жители Бежаницкого района устроили флешмоб и опубликовали фотографии, на которых измеряют сугробы линейкой. Об этом сообщает газета «Сельская новь».
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Фото: Газета «Сельская новь»
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Фото: Газета «Сельская новь»
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Фото: Газета «Сельская новь»
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Фото: Газета «Сельская новь»
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Фото: Газета «Сельская новь»
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Фото: Газета «Сельская новь»
Так, в деревне Дворцы зафиксировали сугроб высотой 54 сантиметра.
Также снимками заснеженного двора поделились жители Дедовичей, пишет газета «Коммуна».
Ранее сообщалось, что сугробы до полуметра образовались в Псковской области.
Выпадение снега и похолодание в конце марта синоптики связывают с атмосферным фронтом очередного атлантического циклона, который пришёл на Северо-Запад России. Такая погода, по их мнению, продержится до конца марта, а затем будет потепление.
Напомним, из-за погодных условий в Бежаницком районе продлили школьные каникулы.
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