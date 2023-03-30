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Экономика

Банк ДОМ.РФ назвал лидеров выдачи ипотеки в СЗФО

Ипотечные займы населению Северо-Западного федерального округа (СЗФО) на общую сумму 22,5 миллиарда рублей предоставил в 2022 году Банк ДОМ.РФ. Это на 68 % больше по сравнению с 2021 годом, сообщили ПАИ в финансовом учреждении.

Около четырёх тысяч семей округа смогли решить жилищные проблемы благодаря ипотеке. Об этом рассказал управляющий директор Северо-Западного регионального центра Банка ДОМ.РФ Владислав Полежаев в рамках конференции «Развитие жилищного строительства в СЗФО».

Фото: пресс-служба Банка ДОМ.РФ

Больше всего ипотечных займов выдали в Санкт-Петербурге. Там объём кредитования составил порядка 16 миллиардов рублей. На втором месте — Ленобласть с показателем 3,2 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Калининградская область. В этом регионе предоставили кредиты по ипотеке на сумму 1,1 миллиарда рублей. 4-е, 5-е и 6-е места в рейтинге заняли Новгородская, Вологодская и Архангельская области.

Как отметил Владислав Полежаев, основным фактором роста спроса на ипотеку в Банке ДОМ.РФ стали выгодные условия кредитования и широкий выбор программ. Сейчас банк активно развивает в СЗФО проектное финансирование застройщиков жилых объектов. Портфель данного сегмента превышает 400 миллиардов рублей, что составляет 25 % рынка кредитования девелоперов в федеральном округе. За счёт этих средств будет построено 5 миллионов квадратных метров жилья для 66 000 семей.

В 75 % случаев займы выдавались на приобретение жилой недвижимости в строящихся объектах и только в 25 % — на готовое жильё. Примерно 85 % сделок пришлось на квартиры, 15 % — на загородные дома. За 2022 год предоставление кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) возросло шестикратно и достигло 3,3 миллиарда рублей.

Около 40 % жилищных кредитов было выдано в рамках государственной программы «Льготная ипотека», 33 % — по программе «Семейная ипотека» и 10 % — по IT-ипотеке.

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