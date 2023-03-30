Пушкинский сквер благоустроят в Великих Луках до середины лета

17:50, 30 марта 2023, ПАИ

Пушкинский сквер благоустроят в Великих Луках до 1 июля. На благоустройство сквера будет потрачено почти 20 миллионов рублей, сообщает портал Luki-News со ссылкой на заместителя начальника УЖКХ по городу Великие Луки Надежду Васильеву.

Она рассказала, что по результатам всероссийского рейтингового голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды основным кандидатом на благоустройство стал сквер Пушкина. Именно эту территорию выбрали великолучане путем онлайн-голосования.

По ее словам, в сквере планируется уложить брусчатку вблизи памятника А. С. Пушкину, сделать дополнительные пешеходные дорожки и оснастить освещением всю территорию. Помимо этого, для великолучан будут созданы креативные зоны с героями сказок Пушкина и установлены комфортабельные скамейки.



Фото: Портал Luki-News



Фото: Портал Luki-News



Фото: Портал Luki-News



Фото: Портал Luki-News







Детскую площадку демонтируют в связи с окончанием срока эксплуатации и на её месте возведут новую. Также для удобства горожан оборудуют велопарковку и перенесут на новое место воркаут-площадку.

Работы выполнит великолукский индивидуальный предприниматель.