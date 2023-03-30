Пскович обокрал гостиницу в Великом Новгороде

18:07, 30 марта 2023, ПАИ

Псковича задержали за кражу в одной из гостиниц Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Великий Новгород.

29 марта постоялец гостиницы, ранее судимый 49-летний житель Псковской области взломал замок ящика в столе администратора и украл оттуда 20 тысяч рублей. Часть суммы мужчина потратил на личные нужды, но оставшееся правоохранителям удалось изъять. Деньги вернут руководству гостиницы.

Возбуждено уголовное дело.