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Общество

Международный день резервного копирования отмечают 31 марта

Международный день резервного копирования, или День бэкапа, отмечается 31 марта, пишет calend.ru.

Резервное копирование — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

В век компьютеров и электроники обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо «ударить по кошельку». 

Поэтому, вместо того, чтобы хранить их в одном месте (например, на вашем компьютере), вы помещаете ещё одну копию всей важной информации в надежное хранилище.
 

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