Михаил Ведерников: Коммунальная инфраструктура справилась с наплывом стихии

21:20, 30 марта 2023, ПАИ



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым обсудили планы работы и первоочередные задачи. Об этом глава региона сообщает в своём Telegram-канале.

Коммунальная инфраструктура в целом справилась с наплывом стихии. Системы отопления, водоснабжения и канализации в основном работают в штатном режиме, остановок подачи тепла в дома граждан нет. Ведётся работа по ликвидации последствий паводка.

«Поручил с главами муниципальных образований адресно отработать все обращения граждан. В частности, поступали жалобы на сложности с водоснабжением посёлка Родина», — уточнил губернатор.