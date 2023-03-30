В Пскове появится образовательное учреждение для одарённых детей

22:59, 30 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым обсудили участие региона в федеральных проектах. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Псковская область вошла в число шести субъектов РФ, где по решению Минпросвещения будут открыты образовательные учреждения для одарённых детей. В регионе в школе будет создана самая современная инфраструктура: бассейн на две чаши, большой спортзал, актовый зал на 537 мест с эстрадой, библиотека с медиацентром, а также кампус для проживания. Предполагаемый срок реализации — 2025 год.

Для участия в программе «Профессионалитет» область направит заявки на создание медицинского и педагогического кластеров. Каждый из них объединит по три образовательных учреждения смежного профиля.

«Если всё получится, то мы получим порядка 120 млн рублей на обновление материально-технической базы», — уточнил губернатор.

«С Минпросвещения РФ прорабатываем вопрос привлечения партнёров для создания кластера метало- и деревообработки на базе политехнического колледжа. Это будет способствовать развитию сферы реставрации в регионе», — подытожил глава региона.