Противоаварийная тренировка прошла на Псковской ГРЭС

23:41, 30 марта 2023, ПАИ

30 марта на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла контрольная станционная противоаварийная тренировка, совмещённая с противопожарной. Персонал электростанции, сотрудники пожарной части № 36 и представители МЧС России по Псковской области отработали совместные действия при возникновении нештатной ситуации для ликвидации её последствий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По легенде учений, из-за разгерметизации произошёл пробой в трансформаторе № 2 с выбросом и возгоранием масла. Пожар развернулся на площади 30 квадратных метров.

Энергетики выполнили условные действия по проверке автоматической системы пожаротушения, отключению и выводу в ремонт трансформатора, а сотрудники пожарной части оперативно локализовали возгорание.

«Тренировка — лучший способ обучения взаимодействию в условиях нештатной ситуации. Такие мероприятия позволяют оценить навыки оперативного реагирования и определить моменты, требующие более тщательной проработки», — отметил Владимир Станкевич, заместитель главного инженера Псковской ГРЭС.