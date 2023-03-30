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Происшествия

В Великих Луках взяли под стражу 50-летнего педофила

50-летнего педофила из Великих Лук взяли под стражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для местного жителя, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. 

29 марта 2023 года великолучанина задержали в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ и предъявили ему обвинение.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 мая 2023 года включительно.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

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