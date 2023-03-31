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Общество

В Псково-Печерском монастыре восстановят облик храма Лазаря

В Псково-Печерском монастыре восстановят первоначальный облик храма Лазаря Четверодневного, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии


Сейчас реставраторы возвращают первоначальный облик фасадов и входов, известный по фотоматериалам. Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами.

Будет воссоздана каменная ограда с решетчатыми каменными ограждениями. На сегодняшний день от нее остались только каменные ворота, которым вернут первоначальный, красный колер. Также здесь восстановят садик, который был вокруг храма.

Продолжаются работы по гидроизоляции фундаментов и подклетов храма.

Специалисты восстановят деревянную обшивку подколокольного восьмерика и исторические входы с деревянной резьбой.

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