В Псково-Печерском монастыре восстановят облик храма Лазаря

09:52, 31 марта 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре восстановят первоначальный облик храма Лазаря Четверодневного, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Сейчас реставраторы возвращают первоначальный облик фасадов и входов, известный по фотоматериалам. Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами.



Будет воссоздана каменная ограда с решетчатыми каменными ограждениями. На сегодняшний день от нее остались только каменные ворота, которым вернут первоначальный, красный колер. Также здесь восстановят садик, который был вокруг храма.



Продолжаются работы по гидроизоляции фундаментов и подклетов храма.



Специалисты восстановят деревянную обшивку подколокольного восьмерика и исторические входы с деревянной резьбой.