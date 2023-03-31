В Псково-Печерском монастыре восстановят облик храма Лазаря
В Псково-Печерском монастыре восстановят первоначальный облик храма Лазаря Четверодневного, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Сейчас реставраторы возвращают первоначальный облик фасадов и входов, известный по фотоматериалам. Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами.
Будет воссоздана каменная ограда с решетчатыми каменными ограждениями. На сегодняшний день от нее остались только каменные ворота, которым вернут первоначальный, красный колер. Также здесь восстановят садик, который был вокруг храма.
Продолжаются работы по гидроизоляции фундаментов и подклетов храма.
Специалисты восстановят деревянную обшивку подколокольного восьмерика и исторические входы с деревянной резьбой.
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