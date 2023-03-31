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Общество

Как оспорить штраф за парковку у дачного участка, рассказали в Госдуме

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, как можно оспорить парковку на газоне у дачного участка: главное, по его словам, чтобы было неочевидно, что это газон. Об этом пишет РИА Новости.

«Здесь вопрос в том, что если наличие газона неочевидно, то вполне реально оспорить этот штраф. Нужно приложить фото или видео с доказательством того, что машину вам ставить больше негде, и никакой это не газон, а обычная сорняковая трава, чтобы судья все это увидел. Тогда правда будет на вашей стороне. Более того, можно еще и вдогонку пожаловаться на неправомерные действия со стороны властей», - сообщил депутат.

Чаплин при этом отметил, что штрафы за парковку на газоне далеко не всегда правомерны. По его словам, власти, которые выписывают штрафы, объясняют свои действия несовершенством планирования и зонирования со стороны муниципалитета.

«Давайте разбираться. Более 20 лет назад проходила приватизация участков СНТ параллельно с разграничением земель дачных обществ, поселков и СНТ. Получилось, что оказались смещены границы земель общего пользования, так как внутренние земли СНТ на тот момент оформлены не были. «Под шумок» муниципалитеты приняли на свой баланс проезды, чтобы сделать обустройство, но, собственно, эта идея умерла, а штрафы родились. Машина стоит, по сути, около дачи владельца, а они получают штрафы до 30 тысяч рублей», - пояснил Чаплин.

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