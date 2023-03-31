Иностранец попался на взятке сотруднику Псковской таможни

11:46, 31 марта 2023, ПАИ

Гражданин Республики Казахстан попытался дать взятку сотруднику Псковской таможни. Инспектор отказался от денег и уведомил непосредственного начальника о факте склонения к совершению коррупционного преступления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии дознания, в феврале 2023 года обвиняемый попытался дать взятку в размере 2000 рублей таможенному инспектору МАПП «Убылинка». Деньги предназначались за ускорение проведения таможенного оформления и невозвращение транспортного средства, находящегося под его управлением, на территорию Латвии.

Псковская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).