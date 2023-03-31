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Происшествия

Великолучанин не успел скрыться с украденным в магазине алкоголем

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Великих Лук, который подозревается в краже алкоголя из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования, поступило сообщение, что на Октябрьском проспекте неизвестный мужчина похитил спиртные напитки. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 21-летнего великолучанина, который пытался скрыться с места происшествия. 

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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