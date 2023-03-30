Второй тур конкурса «Юный музыковед» пройдёт в Пскове 1 апреля

11:05, 31 марта 2023, ПАИ

Второй тур Псковского открытого очно-дистанционного конкурса «Юный музыковед» состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 1 апреля. Учреждения допобразования детей подали порядка 20 заявок на участие в конкурсе. Об этом ПАИ сообщили в колледже.

Среди участников – Детская школа искусств города Пскова, детские музыкальные школы № 4 и № 5 города Пскова, школы сектора педагогической практики Псковского областного колледжа искусств, ДМШ и ДШИ поселка Дедовичи, городов Пыталово и Невель, ДМШ им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей, отметили организаторы.

В первом туре участники должны были написать аналитическое эссе или сделать презентацию по предложенной в их возрастной группе тематике. Авторы лучших эссе и презентаций выступят на музыковедческой конференции. Во втором этапе конкурса юные музыковеды примут участие в музыкальной викторине, слуховом анализе и музыкальном квесте «Музыкальная энциклопедия», где смогут продемонстрировать свои знания о жизни и творчестве выдающихся композиторов, нотном тексте, музыкальной терминологии.

Основными задачами конкурса «Юный музыковед» являются: развитие творческих способностей обучающихся, укрепление интереса обучающихся к предметам музыкально-теоретического цикла, к музыкально-исследовательской деятельности, расширение возможностей для участия школьников в конкурсах с использованием дистанционных образовательных технологий, совершенствование профессиональных компетенций педагогов и совершенствование методики преподавания музыкальной литературы в ДМШ/ДШИ.