Изменился состав комиссии по присвоению звания почётного гражданина Пскова

11:32, 31 марта 2023, ПАИ

В составе общественной комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» произошли изменения.

Так, членом комиссии стал Виктор Андреев, председатель городской организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе очередной, 9-й сессии, которая состоялась 31 марта, передает корреспондент ПАИ.

Виктор Андреев - военный пенсионер, полковник в отставке, в настоящее время занимается активной общественной деятельностью. Он председатель Совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с 2020 года, директор АНО военно-патриотического воспитания граждан «Авангард» с 2022 года, член Общественного совета при комитете по социальной защите Псковской области с 2021 года, член экспертного клуба «Регион60» с 2022 года, член Общественного совета при Главном управлении МЧС России по Псковской области с 2022 года.

Имеет множество наград и поощрений.